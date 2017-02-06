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رياضة وشباب رياضة عالمية مدرب إنتر ميلان يهاجم التحكيم بعد خسارة الديربي

رياضة وشباب

مدرب إنتر ميلان يهاجم التحكيم بعد خسارة الديربي
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مدرب إنتر ميلان يهاجم التحكيم بعد خسارة الديربي

بيولي:

لقد لعبنا بنفس المستوى الذي لعب به يوفنتوس، وكنا نداً لهم وخلقنا الكثير من الفرص، ولكني اكرر أن قرارات الحكم كانت مؤثرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-06 11:15:48 A A

وجه المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، اللوم للحكم نيكولا ريتسولي بعد خسارة فريقه في ديربي إيطاليا على يد يوفنتوس بهدف دون مقابل مؤكداً أنه لم يحتسب لفريقه ركلتي جزاء خلال اللقاء.


ستيفانو بيولي خلال المباراة

وقال بيولي في تصريحات تليفزيونية (ميديا سيت): "كنت غاضباً في لقطة الهدف بسبب عدم تمركزنا بشكل صحيح وترك لاعب مثل كوادرادو الذي يجيد التسديد يلعب بكل أريحية ".

وأضاف بيولي: "لقد خلقنا الكثير من الفرص خلال الشوط الأول، وكان لنا ركلتي جزاء ولكن الحكم لم يحتسبهم، والأغرب أنه كان على بعد 23 سنتيمتر فقط من اللعبة".

وإستمر المدرب الإيطالي في حديثه قائلاً: "لقد لعبنا بنفس المستوى الذي لعب به يوفنتوس، وكنا نداً لهم وخلقنا الكثير من الفرص، ولكني اكرر أن قرارات الحكم كانت مؤثرة، لعبة ماندزوكيتش هي ركلة جزاء، ولعبة كيليني ركلة جزاء وأنا كنت مدافع وأعرف طريقة إستخدام كوع اليد التي إستخدمها مع ماورو إيكاردي".


تدخل كيليني على إيكاردي خلال المباراة

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