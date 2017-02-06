الثلاثاء والأربعاء: مباريات ذهاب مرحلة ربع نهائي كأس الدولة

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

تجرى في يومي الثلاثاء والأربعاء مباريات مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة. وسوف تجرى المباريات بنظام الذهاب والاياب، على أن يكون الاياب بعد ثلاثة أسابيع.

بيتار القدس 21:00 هبوعيل كريات شمونة (الثلاثاء) في القدس

نادي أشدود 19:00 بني يهودا تل أبيب (الأربعاء) في أشدود

هبوعيل حيفا 19:00 هبوعيل رمات جان (الأربعاء) في حيفا

مكابي بيتح تكفا 21:00 مكابي تل أبيب (الأربعاء) في بيتح تكفا