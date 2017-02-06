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رياضة وشباب رياضة محلية الثلاثاء والأربعاء: مباريات ذهاب مرحلة ربع نهائي كأس الدولة

رياضة وشباب

الثلاثاء والأربعاء: مباريات ذهاب مرحلة ربع نهائي
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الثلاثاء والأربعاء: مباريات ذهاب مرحلة ربع نهائي كأس الدولة

 

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 14:13:49 A A

تجرى في يومي الثلاثاء والأربعاء مباريات مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة. وسوف تجرى المباريات بنظام الذهاب والاياب، على أن يكون الاياب بعد ثلاثة أسابيع.

بيتار القدس 21:00 هبوعيل كريات شمونة (الثلاثاء) في القدس
نادي أشدود 19:00 بني يهودا تل أبيب (الأربعاء) في أشدود
هبوعيل حيفا 19:00 هبوعيل رمات جان (الأربعاء) في حيفا
مكابي بيتح تكفا 21:00 مكابي تل أبيب (الأربعاء) في بيتح تكفا

 

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