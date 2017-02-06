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رياضة وشباب رياضة محلية مباريات اليوم الاثنين في دوري الدرجتين العليا والممتازة

رياضة وشباب

مباريات اليوم الاثنين في الدرجتين العليا والممتازة
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مباريات اليوم الاثنين في دوري الدرجتين العليا والممتازة

 

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 08:31:34 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 21

هبوعيل أشكلون 20:30 مكابي حيفا (الاثنين) في أشكلون



الدرجة الممتازة – الأسبوع 22

هبوعيل كتمون 19:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الاثنين) في القدس
هبوعيل العفولة 19:00 هبوعيل عكا (الاثنين) في العفولة
هبوعيل رمات هشارون 19:00 مكابي هرتسليا (الاثنين) في رمات هشارون

 

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