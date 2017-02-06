مباريات اليوم الاثنين في دوري الدرجتين العليا والممتازة

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

الدرجة العليا – الأسبوع 21



هبوعيل أشكلون 20:30 مكابي حيفا (الاثنين) في أشكلون





الدرجة الممتازة – الأسبوع 22



هبوعيل كتمون 19:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الاثنين) في القدس

هبوعيل العفولة 19:00 هبوعيل عكا (الاثنين) في العفولة

هبوعيل رمات هشارون 19:00 مكابي هرتسليا (الاثنين) في رمات هشارون