تعيين النحفاوي علي الحاج مدربًا لفريق الاخوة شعب لموسم ونصف

شكر الحاج إدارة الفريق الشعباوي على الثقة التي منحوها له لقيادة الفريق

توصلت إدارة الاخوة شعب ، من فرق الدرجة الثالثة منطقة الجليل الأسفل، لإتفاق مع المدرب ال نحف اوي علي الحاج لقيادة تدريبات الفريق لموسم ونصف. والذي تولى سابقاً، إدارة فريق مكابي أبناء نحف.





المدرب علي الحاج



شكر الحاج إدارة الفريق الشعباوي على الثقة التي منحوها له لقيادة الفريق، وأكد أنه سيبذل كل جهوده لقيادة الفريق الشعباوي إلى مرتبة محترمة هذا الموسم، على أن يجهز الفريق للموسم القادم من أجل المنافسة على بطاقة الإرتقاء للدرجة الثانية .