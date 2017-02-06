الليلة: أربع مباريات ضمن دوري الدرجتين العليا والممتازة

يستضيف فريق هبوعيل رماته شارون ضيفه مكابي هرتسليا

تجرى أربع مباريت، هذه الليلة، ضمن دوري الدرجتين العليا والممتازة. فضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة العليا يستقبل فريق هبوعيل أشكلون، في تمام الساعة الثامنة والنصف، فريق مكابي حيفا. ويعمل فريق أشكلون، مع المدرب يوفال نعيم، جاهدا من أجل توديع المراتب المتأخرة، بينما يحاول الفريق الحيفاوي انقاذ ماء الوجه بهدف كسب بطاقة العبور الى تصفيات البطولة الأوروبية.



محمود عباس



وضمن الدرجة الممتازة يحل فريق القمة هبوعيل عكا ضيفا على فريق القاع هبوعيل العفولة، حيث يضم كل منهما عدة لاعبين عرب. فأبرز المشاركين في عكا أحمد قسوم ومراد أبو عنزة ومحمود عباس، وفي الجهة المنافسة صفوان زعبي وكرم ارشيد ومحمد هندي. وفي لقاء آخر يلتقي هبوعيل كتمون بهبوعيل نتسيرت عيليت في مباراة قاع هامة. ويستضيف فريق هبوعيل رماته شارون ضيفه مكابي هرتسليا.