مصادر: الكشف عن اتصالات سرية لحل الصراع وأمريكا تطمئن الفلسطينيين

كشفت مصادر مطلعة لوكالة فلسطينية إن الادارة الامريكية الجديدة بدأت ببلورة مواقفها المعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي وذلك قبيل زيارة رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى امريكا واجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في 15 شباط الجاري.



ترامب وزوجته ميلانيا



وأضافت المصادر انه بعد اللقاءات التي اجراها الملك الاردني عبد الله الثاني مع الرئيس الامريكي ترامب ونائبه ووزير الدفاع الامريكي اضافة الى اتصالات ترامب مع ملك السعودية ورئيس دولة الامارات العربية والاتصالات المستمرة مع مصر بدأت تظهر مؤشرات من قبل الادارة الامريكية بأنها وبعكس التوقعات الاولية سوف ستأخذ موقفا اكثر حذرا في المنطقة وتفهما لوجهات النظر العربية والفلسطينية بالرغم من ان هذه المحصلة قد تكون سابقة لأوانها.



وكشفت المصادر عن اتصالات ولقاءات جرت مؤخرا بين مسؤولين في الادارة الامريكية ومسؤولين فلسطينيين ، ابدت الادارة الامريكية فيها نيتها فتح حوار رسمي مع الفلسطينيين، وأكدت على أهمية ابقاء العلاقة مع الفلسطينيين لمصلحة التواصل الى حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي والاستقرار والسلام بالمنطقة.

وتوقعت المصادر عقد لقاء بين ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الاردن عبد الله الثاني في شهر اذار المقبل قبيل القمة العربية المرتقبة بالأردن.

وحول ملف نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، قالت المصادر: يبدو بان الرئيس ترامب لن يقوم على الاقل في المدى المنظور بنقل السفارة لإدراكه بان مثل هذه الخطوة سيكون لها عواقب سلبية في المنطقة.

