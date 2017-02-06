الاعتداء على شابة بمنطقة سهلية بين قرية المكر وعكا

بعد تقديم العلاج الاولي تم نقلها لمستشفى نهاريا لإستكمال العلاج

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز حيان جاء فيه :" طاقم حيان قدم ، بعد منتصف الليلة ، العلاج لشابة تبلغ من العمر (30 عاما) اثر تعرضها لإعتداء بمنطقة سهلية بين قرية المكر وعكا. وصفت اصابتها بالمتوسطة، بعد تقديم العلاج الاولي تم نقلها لمستشفى نهاريا لإستكمال العلاج ".