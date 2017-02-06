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أخبار محاكم وجنائيات الاعتداء على شابة بمنطقة سهلية بين قرية المكر وعكا

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الاعتداء على شابة بمنطقة سهلية بين قرية المكر وعكا
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الاعتداء على شابة بمنطقة سهلية بين قرية المكر وعكا

  بعد تقديم العلاج الاولي تم نقلها لمستشفى نهاريا لإستكمال العلاج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 05:00:35 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز حيان جاء فيه :" طاقم حيان قدم ، بعد منتصف الليلة ، العلاج لشابة تبلغ من العمر (30 عاما) اثر تعرضها لإعتداء بمنطقة سهلية بين قرية المكر وعكا. وصفت اصابتها بالمتوسطة، بعد تقديم العلاج الاولي تم نقلها لمستشفى نهاريا لإستكمال العلاج ".

 

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