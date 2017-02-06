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أخبار محليات اغلاق معبر نهر الاردن يوم الاربعاء القادم بشكل جزئي

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اغلاق معبر نهر الاردن يوم الاربعاء القادم بشكل جزئي
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اغلاق معبر نهر الاردن يوم الاربعاء القادم بشكل جزئي

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 00:17:54 A A

اعلن امير عاصي مستشار خدمات vip في المطار والمعابر في بيان له :" ان يوم الاربعاء القادم  08.02.17  سيتم اغلاق معبر  نهر الأردن امام حركة المسافرين ، بسبب اعمال صيانة في المعبر ، ابتداء من الساعة 09:30 حتى 15:00.  ادارة المعبر  تشكركم على تعاونكم  وتعتذر عن أي إزعاج قد تسبب لجمهور المسافرين.
على القادمين والمغادرين اخذ ذلك بعين الاعتبار".

 

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