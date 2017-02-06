اغلاق معبر نهر الاردن يوم الاربعاء القادم بشكل جزئي

اعلن امير عاصي مستشار خدمات vip في المطار والمعابر في بيان له :" ان يوم الاربعاء القادم 08.02.17 سيتم اغلاق معبر نهر الأردن امام حركة المسافرين ، بسبب اعمال صيانة في المعبر ، ابتداء من الساعة 09:30 حتى 15:00. ادارة المعبر تشكركم على تعاونكم وتعتذر عن أي إزعاج قد تسبب لجمهور المسافرين.

على القادمين والمغادرين اخذ ذلك بعين الاعتبار".