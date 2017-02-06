تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو قبيل مغادرته البلاد في زيارة رسمية إلى بريطانيا‎

بنيامين نتنياهو:



التحديات تنبع من أن الإيرانيون يدركون أقوالي. يحاول الإيرانيون اختبار الحدود من خلال القيام بعدوان استثنائي ووقح واستفزازي للغاية

عمم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي بيانا جاء فيه :" قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل مغادرته البلاد إلى بريطانيا حيث سيلتقي غدا برئيسة الوزراء تيريزا ماي:"نعيش حاليا في فترة توجد فيها فرص سياسية وتحديات. الفرص تنبع من وجود إدارة جديدة في واشنطن وحكومة جديدة في بريطانيا. أنوي أن أتحدث مع كليهما عن توطيد العلاقات الثنائية والثلاثية على حد سواء وهذا ما سأقوم به الأسبوع المقبل في واشنطن".



واضاف البيان :" التحديات تنبع من أن الإيرانيون يدركون أقوالي. يحاول الإيرانيون اختبار الحدود من خلال القيام بعدوان استثنائي ووقح واستفزازي للغاية. وأعتقد أن أهم شيء حاليا هو وقوف دول مثل الولايات المتحدة, وبقيادتها, وإسرائل وبريطانيا معا ضد العدوان الإيراني وأن تقوم تلك الدول بترسيم حدود واضحة لإيران.هذه ستكون القضية الأولى من بين قضايا كثيرة سأطرحها في محادثاتي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون".