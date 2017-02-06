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رياضة وشباب رياضة عالمية يوفنتوس يحسم ديربي إيطاليا بالفوز على الإنتر

رياضة وشباب

يوفنتوس يحسم ديربي إيطاليا بالفوز على الإنتر
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يوفنتوس يحسم ديربي إيطاليا بالفوز على الإنتر

سجل هدف “ديربي إيطاليا” الوحيد لصالح يوفنتوس الجناح الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة الخامسة والأربعين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-06 00:03:25 A A

 حقق يوفنتوس فوزاً مستحقاً على ضيفه إنتر ميلان بهدفٍ دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “يوفنتوس ستاديوم” ضمن الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف “ديربي إيطاليا” الوحيد لصالح يوفنتوس الجناح الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة الخامسة والأربعين، ليهدي فريقه النقاط الثلاث.ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 54 في صدارة جدول ترتيب البطولة مع بقاء مباراة مؤجلة به، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف المؤقت نابولي، و8 نقاط عن روما الذي يمتلك مباراة في هذه الجولة.وفي الجهة الأخرى توقف رصيد نقاط الإنتر عند النقطة 42، ليتراجع إلى المركز الخامس، في حين خطف لاتسيو المركز الرابع منه.

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