اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية

رياضة وشباب

الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بكأس أفريقيا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية

توج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاماً كاملة بعدما فرط منتخب مصر في تقدمه بهدف محمد النني في الدقيقة 21 وسجل الكاميرون هدفين عن طريق نكولو وفانسون أبوبكر في الدقيقتين 59 و88

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-05 22:58:44 A A

 حصد منتخب الكاميرون لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق فوزاً صعباً وقلب الطاولة على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "دانجوندجي" في العاصمة ليبرفيل.



وتوج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاماً كاملة بعدما فرط منتخب مصر في تقدمه بهدف محمد النني في الدقيقة 21 وسجل الكاميرون هدفين عن طريق نكولو وفانسون أبوبكر في الدقيقتين 59 و88. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 إياد طنوس الاول في سباق أغاني الأسبوع | [258 قراءة]
2 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [228 قراءة]
3 تأجيل لقاء سيلتا فيجو وريال مدريد بسبب الأحوال الجوية | [133 قراءة]
4 إعتقال 7 مشتبهين على خلفية شجار بين عائلتين في ديرحنا | [133 قراءة]
5 عكا: قبول بيان شرقاوي (الصف العاشر) في الجامعة | [133 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب