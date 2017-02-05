الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية

توج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاماً كاملة بعدما فرط منتخب مصر في تقدمه بهدف محمد النني في الدقيقة 21 وسجل الكاميرون هدفين عن طريق نكولو وفانسون أبوبكر في الدقيقتين 59 و88

حصد منتخب الكاميرون لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق فوزاً صعباً وقلب الطاولة على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "دانجوندجي" في العاصمة ليبرفيل.





وتوج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاماً كاملة بعدما فرط منتخب مصر في تقدمه بهدف محمد النني في الدقيقة 21 وسجل الكاميرون هدفين عن طريق نكولو وفانسون أبوبكر في الدقيقتين 59 و88.