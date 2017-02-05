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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ساحق على ليستر سيتي

رياضة وشباب

مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ساحق
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مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ساحق على ليستر سيتي

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 45 وظل في المركز السادس خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 21 ليبقى في المركز 17

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-05 22:05:23 A A

 حقق مانشستر يونايتد فوزاً ساحقاً على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “ووكرز ستديوم” ضمن إطار الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وافتتح مانشستر يونايتد باب التسجيل بحلول الدقيقة 42 عن طريق هنريك مخيتاريان الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب ووضع الكرة بالشباك، ثم عزز زلاتان إبراهيموفيتش تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد دقيقة و20 ثانية فقط.واصلت كتيبة جوزيه مورينيو فرض سيطرتها على ليستر سيتي وتمكنت من إضافة الهدف الثالث عن طريق الإسباني خوان ماتا بعد تبادل للكرة رائع مع مخيتاريان.واستعاد فريق الشياطين الحمر نغمة الانتصارات بهذا الفوز بعد تعادله في الجولات الثلاث الماضية.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 45 وظل في المركز السادس خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 21 ليبقى في المركز 17. 

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