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أخبار محليات حيفا: سقوط رجل (49 عامًا) عن درج وحالته خطيرة

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حيفا والمنطقة حيفا: سقوط رجل (49 عامًا) عن درج وحالته خطيرة
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حيفا: سقوط رجل (49 عامًا) عن درج وحالته خطيرة

 تمّ نقل المصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى رمبام 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-05 19:14:12 A A

قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب مساء اليوم الأحد، إنّ:"طاقم الإسعاف التابع للمؤسسة قدّم العلاج الطبي لرجل (49 عامًا) في مدينة حيفا، والذي أصيب جراء سقوطه عن درج في بناية بالمدينة. هذا، وقد تمّ نقل المصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى رمبام وهو منوّم وموصول باجهزة التنفس الصناعي"، وفقًا للبيان.

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