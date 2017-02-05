حيفا: سقوط رجل (49 عامًا) عن درج وحالته خطيرة

تمّ نقل المصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى رمبام

قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب مساء اليوم الأحد، إنّ:"طاقم الإسعاف التابع للمؤسسة قدّم العلاج الطبي لرجل (49 عامًا) في مدينة حيفا، والذي أصيب جراء سقوطه عن درج في بناية بالمدينة. هذا، وقد تمّ نقل المصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى رمبام وهو منوّم وموصول باجهزة التنفس الصناعي"، وفقًا للبيان.