نتسيرت عيليت: كيك بوكس الكرميم ينظم فعالية للاعبين واهاليهم

جرى التدريب باجواء مميزة بمشاركة الاهالي

قام مؤخرا فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت بقيادة المدرب نعمة صفوري بفعالية جديدة والاولى من نوعها وهي اشراك الاهل في تمرين مع اولادهم بأجواء مميزة. وقال مدرب الفريق نعمه صفوري :" سوف نعيد ونكرر هذه التجربة في المستقبل القريب كونها لاقت الفائدة وادخلت الفرح والسرور للاهل والاولاد ولكل من حضر التمرين المشترك ".





وقال مدرب الفريق نعمه صفوري :" سوف نعمل جاهدين وبكل ما بوسعنا لانجاح وتقدم هذا الفريق ان كان على مستوى التدريبات المهنية حتى نصل بهم الى اعلى المستوايات وتجهيزهم للبطولات القادمة المحلية والعالمية بإذن الله ". وتابع نعمة صفوري :" لا ننسى ان نشكر كل من وقف بجانبنا ان كان من مدير المتناس رائد رزق والمساعدين والأهل ايضا حتى الوصول ، الى هذه المرحلة المتقدمة من الانجازات وتجهيز القاعة بأفضل المواصفات التي يحتاجها اي نادي من هذا النوع من الرياضة ".