اغلاق
اغلاق
شباب وصبايا ازياء مجموعة Ralph and Russo 2017.. سحر وأناقة

شباب وصبايا

مجموعة Ralph and Russo 2017.. سحر وأناقة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مجموعة Ralph and Russo 2017.. سحر وأناقة

الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق وراح تحصل على اللقب الثاني اضغطوا هنا...لتحققو حلمك...الجامعة المفتوحة راح تحققلك... ما عليك سوى...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-11 07:56:20 A A

قدّمت دار الازياء العالمية Ralph and Russo والتي نحمل إسم الثنائي الاسترالي Tamara Ralp و Michael Russo عرضاً أثيرياً حالماً لمجموعة Ralph and Russo كوتور 2017، ليرسما أناقة وفخامة وسحرًا في اجواء عاصمة الموضة والجنال باريس. حيث تميّز هذا العرض الرومانسي بتعدد الاطلالات الكلاسيكية ما بين فساتين سهرة تخطف الانفاس واطلالات أنيقة وعملية يمكنك ادخالها في أزيائك اليومية.. تابعي بعض الصور!


Tamara Ralp و Michael Russo

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أصالة تكشف سبب طلاقها من الذهبي | [213 قراءة]
2 هل للقتل عنوان ؟! / زَيْنَبْ جمال جعص محاميد | [178 قراءة]
3 مسلسل حرب الورود الحلقة 75 مدبلج HD اونلاين | [164 قراءة]
4 %70 من العرب يرون أنفسهم مواطنين درجة ثانية | [164 قراءة]
5 الناصرة: مُفتي جنين يحل ضيفا على البلدية | [156 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
2 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
3 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
4 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
5 أسبوع اللُّغة الانجليزية في الحديقة يافة الناصرة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب