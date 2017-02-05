مجموعة Ralph and Russo 2017.. سحر وأناقة

قدّمت دار الازياء العالمية Ralph and Russo والتي نحمل إسم الثنائي الاسترالي Tamara Ralp و Michael Russo عرضاً أثيرياً حالماً لمجموعة Ralph and Russo كوتور 2017، ليرسما أناقة وفخامة وسحرًا في اجواء عاصمة الموضة والجنال باريس. حيث تميّز هذا العرض الرومانسي بتعدد الاطلالات الكلاسيكية ما بين فساتين سهرة تخطف الانفاس واطلالات أنيقة وعملية يمكنك ادخالها في أزيائك اليومية.. تابعي بعض الصور!



Tamara Ralp و Michael Russo