اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية جيسوس يقود السيتي لتحقيق فوز مثير على سوانزي سيتي

رياضة وشباب

جيسوس يقود السيتي لتحقيق فوز على سوانزي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

جيسوس يقود السيتي لتحقيق فوز مثير على سوانزي سيتي

بهذا الفوز يرفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده من النقاط إلى 49 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في حين تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-05 18:42:00 A A

 حقق فريق مانشستر سيتي فوز مثير على ضيفه سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد لحساب الجولة رقم 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

الدقائق الأولى بدأت بضغط كبير من قبل أصحاب الأرض وفي الدقيقة 24 استطاع المهاجم البرازيلي جبريل جيسوس من تسجيل الهدف الأول في المباراة بعدما استغل عدم التعامل الجيد لمدافعي سوانزي مع الكرة ليسكن الكرة في الشباك.وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة تمكن لاعب الوسط الإيسلندي جيلفي سيجردسون من تسجيل هدف التعالد من تسديدة قوة من خارج منطقة الجزاء ليفشل الحارس الأرجنتيني ويلي كابايارو من التصدي لها.

ظن الجميع أن المباراة سوف تنتهي على هذه النتيجة لكن توغل من ديفيد سيلفا أرسل من خلاله الكرة العرضية إلى جبريل جيسوس الذي سددها برأسه لكن الحارس تصدى له لتعود إلى جيسوس الذي حولها في المرمى بنجاح.بهذا الفوز يرفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده من النقاط إلى 49 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في حين تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اتحاد ابناء سخنين يحقق فوزًا هامًا على هبوعيل حيفا | [272 قراءة]
2 مرشح لرئاسة فرنسا يدعو العلماء والمستثمرين الأميركيين | [195 قراءة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [186 قراءة]
4 إيران تهدد القوات الأميركية بهجمات صاروخية | [186 قراءة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [184 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب