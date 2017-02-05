جيسوس يقود السيتي لتحقيق فوز مثير على سوانزي سيتي

بهذا الفوز يرفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده من النقاط إلى 49 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في حين تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر

حقق فريق مانشستر سيتي فوز مثير على ضيفه سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد لحساب الجولة رقم 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدقائق الأولى بدأت بضغط كبير من قبل أصحاب الأرض وفي الدقيقة 24 استطاع المهاجم البرازيلي جبريل جيسوس من تسجيل الهدف الأول في المباراة بعدما استغل عدم التعامل الجيد لمدافعي سوانزي مع الكرة ليسكن الكرة في الشباك.وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة تمكن لاعب الوسط الإيسلندي جيلفي سيجردسون من تسجيل هدف التعالد من تسديدة قوة من خارج منطقة الجزاء ليفشل الحارس الأرجنتيني ويلي كابايارو من التصدي لها.

ظن الجميع أن المباراة سوف تنتهي على هذه النتيجة لكن توغل من ديفيد سيلفا أرسل من خلاله الكرة العرضية إلى جبريل جيسوس الذي سددها برأسه لكن الحارس تصدى له لتعود إلى جيسوس الذي حولها في المرمى بنجاح.بهذا الفوز يرفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده من النقاط إلى 49 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في حين تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.