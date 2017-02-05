نتنياهو يطلب تأجيل التصويت على قانون التسوية والبيت اليهودي يرفض وينتقده بشدة

مصادر مطلعة:

نتنياهو طلب من رؤساء الأحزاب تأجيل التصويت، لكن وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، رفض ذلك

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال جلسة المجلس الوزاري الاسبوعية، اليوم الاحد، تأجيل التصويت على "قانون التسوية"، والمتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، بعد أن أعلن صباح اليوم أن التصويت عليه سيجرى يوم غد الاثنين كما كان مقررًا. الامر الذي قوبل بانتقادات ورفض من قبل حزب البيت اليهودي.



وصول نتنياهو إلى جلسة الكابينت اليوم الاحد

هذا، وقالت مصادر مطلعة إنّ "نتنياهو طلب من رؤساء الأحزاب تأجيل التصويت، لكن وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، رفض ذلك"، ونقلت صحيفة "هآرتس" عن نصدر مسؤول إنّ "نتنياهو يحاول تأجيل التصويت بأي ثمن". في حين أكّد مسؤولون في البيت لليهودي للصحيفة أنّ "قانون التسوية سيطرح للتصويت يوم غد، وستتم المصادقة عليه".

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنّ نتنياهو يريد تأجيل التصويت ليتمكن من إجراء مشاورات مع إدارة ترامب وكذلك يريد التباحث مع سفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر. وجاء على لسان أحد الوزراء الذين تواجدوا في جلسة الحكومة إنّ "نتنياهو يريد تأجيل التصويت على القانون لحين عودته من الخارج"، وذكر الوزير أن "رئيس الحكومة لم يحدد أي سفر يقصد، سفره إلى لندن الليلة أم سفره إلى الولايات المتحدة بعد 10 أيام، لكن الانطباع الذي خيم على الحاضرين كان أن الحديث يدور عن سفره إلى الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته "هآرتس".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو خلال جلسة وزراء حزب الليكود إن قانون التسوية لمصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض الاستيطان سيعرض، غدا الإثنين، على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.