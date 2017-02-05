إصابة في حادث دهس في بئر السبع

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمرء، اليوم الأحد، أنّ:"حادث دهس وقع قرابة الساعة الرابعة، بعد عصر اليوم، في شارع "شبيرا" في مدينة بئر السبع. حيث وصل الطاقم الطبي إلى المكان وقدّم الاسعافات لطفلة (6 سنوات) وتمّ نقلها إلى مستشفى سوروكا بحالة متوسطة، وهي تعاني من كدمات في الرأس والاطراف"، إلى هنا البيان.