أمر قضائي بتجميد قرار الهدم ضد اربعة منازل في مشيرفة وعارة

قرر القاضي تجميد اوامر الهدم حتى إصدار قرار آخر بالموضوع وحتى تنظر المحكمة بالملفات

النائب د. يوسف جبارين:

هذا الانجاز الحالي مهم على المستوى القضائي، ونشدد على ضرورة مواصلة العمل الجماهيري والالتفاف حول العائلات المهددة بيوتها بالهدم من أجل ابعاد شبح الهدم مليًا عن كل البيوت

أصدر قاضي محكمة الصلح في الخضيرة، يعقوب جولدبرج، امرًا عصر اليوم الأحد بتجميد اوامر الهدم ضد اربعة بيوت في مشيرفة و عارة في منطقة وادي عارة، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به محامي العائلات محمود النجيب محاجنة. وقرر القاضي تجميد اوامر الهدم حتى إصدار قرار آخر بالموضوع وحتى تنظر المحكمة بالملفات.





المحامي محمود محاجنة والنائب جبارين

وعبّر أصحاب البيوت عن ارتياحهم لهذا القرار وعن شكرهم للمحامي محاجنة على مجهوده في الأيام الأخيرة بعد صدور أوامر الهدم، وعلى التضامن الواسع مع قضيتهم.



هذا، وأكّد النائب د. يوسف جبارين الذي يتابع قضية الهدم في وادي عارة على "أهمية هذا الانجاز الحالي على المستوى القضائي، وعلى ضرورة مواصلة العمل الجماهيري والالتفاف حول العائلات المهددة بيوتها بالهدم من أجل ابعاد شبح الهدم مليًا عن كل البيوت". كما ودعا جبارين الى التواجد بالمحكمة حين سيتم بحث هذه الملفات من أجل مساندة اصحاب البيوت.

ويُذكر أنّ لجنة الداخلية البرلمانية ستواصل البحث غدًا في تعديل قانون التخطيط والبناء (قانون كيمينتس) الذي يهدف الى تشديد العقوبات والإجراءات على الابنية غير المرخصة في البلدات العربية. وقد أكد جبارين على "أهمية مشاركة الناشطين الجماهيريبن والحقوقيين والمهنيين في هذه الجلسات من أجل التصدي لمشروع القانون".