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أخبار محاكم وجنائيات تحرير 4300 مخالفة سير وسحب 368 رخصة قيادة خلال نهاية الأسبوع

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تحرير 4300 مخالفة سير في البلاد خلال نهاية الأسبوع
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تحرير 4300 مخالفة سير وسحب 368 رخصة قيادة خلال نهاية الأسبوع

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تمّ خلال الحملة أيضًا حظر 171 مركبة من الحركة على الشارع، وكذلك تمّ سحب 368 رخصة قيادة بسبب تجاوزات مرورية مختلفة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-05 17:52:08 A A

كشفت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان عممته على وسائل الاعلام ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"تمّ خلال نهاية الأسبوع تحرير 4300 مخالفة سير ضمن حملة لشرطة السير والمرور في مختلف انحاء البلاد"، وأوضحت السمري أنّ "الحملة تأتي في إطار مواصلة الشرطة بجهودها المكثفة والمختلفة الرامية الى تعزيز مستوى السلامة العامة على الطرقات، تركيزا على الطرقات الدامية والخطرة"، كما قالت.


خلال الحملة المرورية نهاية الأسبوع / تصوير: شرطة إسرائيل

وجاء في بيان السمري أيضًا أنّه:"تمّ خلال الحملة أيضًا حظر 171 مركبة من الحركة على الشارع، وكذلك تمّ سحب 368 رخصة قيادة بسبب تجاوزات مرورية مختلفة، إضافة إلى توقيف 121 سائقًا تحت تأثير الكحول، و714 سائقًا قادوا بسرعة فائقة وكذلك 218 مخالفة بحق سائقي شاحنات بتجاوزات مختلفة، و507 مخالفات تتعلق بالحديث عبر الهاتف النقال خلال القيادة. وأخيرًا، تؤكد الشرطة على مواصلة العمل الشرطي في السياق التثقيفي التوعوي المروري، إضافة إلى النشاط التنفيذي العملي في شتى انحاء البلاد"، إلى هنا بين الشرطة.

 

 

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