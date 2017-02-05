الشرطة: إعتقال فتى مقدسي (15 عامًا) قاد حافلة لنقل طلاب بإذن من والده!

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهما في اجراءات عاجلة، إضافة إلى أنّه تمّ حظر حركة الحافلة على الطرق لمدة 30 يوما

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّه:"تمّ إعتقال فتى (15 عامًا) في شمال القدس ، حيث تمّ ضبطه وهو يقود حافلة لنقل طلاب، علمًا أنها بملكية والده، وزعم أنّه حصل على اذن مسبق من والده لقيادتها"، بحسب الشرطة.



تصوير الشرطة الإسرائيلية



وجاء في بيان الشرطة أيضًا أنّه:"تمّ استدعاء الوالد للتحقيقات، وتمّ إطلاق سراحهما لاحقًا بشروط مقيدة مناسبة، في حين سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهما في اجراءات عاجلة، إضافة إلى أنّه تمّ حظر حركة الحافلة على الطرق لمدة 30 يوما"، إلى هنا بيان الشرطة.