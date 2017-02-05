المصادقة على مشاريع جديدة في بستان المرج

رئيس المجلس الاقليمي بستان المرج في بيانه:

هذه المشاريع، هي جزء من مجموعة مشاريع ومخططات يعمل المجلس على البدء بتنفيذها، والآن سيبدأ العمل على هذه المشاريع بعد المصادقة على المقاولين، وقريبًا ستتم المصادقة على مشاريع أخرى

عمّم المجلس الاقليمي بستان المرج بيانًا إعلاميًا، جاء فيه:"صادقت لجنة العطاءات في المجلس الاقليمي بستان المرج، الخميس، على عدد من المناقصات لمشاريع هامة في قرى المجلس. ومن بين المشاريع التي صودق عليها، بناء 4 وحدات روضات في كفرمصر بتكلفة 4 مليون شيكل، حيث ستبدأ أعمال البناء بالأيام القريبة القادمة. إضافة إلى ترميم المقابر في القرى الأربع بتكلفة 400 ألف شيكل وأيضًا ستبدأ الأعمال بالأيام القادمة، والمصادقة على مقاول جديد لجمع النفايات المجاورة للقرى وترتيب مجمعات النفايات وتجهيزها بشكل مهني"، بحسب البيان.



أحمد زعبي وعبد الكريم زعبي

وزاد البيان:"وقال رئيس المجلس أحمد زعبي إنّ:"هذه المشاريع، هي جزء من مجموعة مشاريع ومخططات يعمل المجلس على البدء بتنفيذها، والآن سيبدأ العمل على هذه المشاريع بعد المصادقة على المقاولين، وقريبًا ستتم المصادقة على مشاريع أخرى في كافة القرى".

وأضاف زعبي:"لم نتوقف أبدًا في عملنا بكافة المجالات، في هذا العام سيشعر المواطن بكمية العمل والمشاريع، لأننا في الأعوام الماضية بالإضافة إلى المشاريع التي انجزناها، كان هدفنا الأساسي هو تحسين وضع المجلس المادي والتخطيط للمشاريع بشكل مهني، الآن مرحلة التنفيذ الكلّي بدأت، أشكر الطاقم الذي يعمل بجد، وأخص بالذكر المهندس أحمد مقداد زعبي والمحاسب بهاء اغبارية".



وتابع البيان:"وقال عبد الكريم زعبي، نائب وقائم بأعمال الرئيس أثنى على عمل الطاقم وقال:"إدارة المجلس تعمل بشكل مكثف من أجل اتمام كل المشاريع في كافة المجالات، وكل شيء يسير كما يجب، الآن صادقنا على هذه المشاريع، وقريبًا سنصادق على مشاريع أخرى هامة وتخص القرى الأربع، لأن مصلحة المواطنين وتطوير القرى هي همنا الأول والأخير، وبإذن الله من نجاح لآخر، ومن مشروع هام ينجز لآخر"، إلى هنا البيان.