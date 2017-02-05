إصابة متوسطة جراء حادث طرق قرب مسعدة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّ:"حادث طرق وقع على شارع 898 بالقرب من مفرق مسعدة لاتجاه نيمرود، بين سيارة خصوصية ومركبة كهربائية خفيفة (كلنوعيت). هذا وقد وصل طاقم الاسعاف الى المكان وقدّم العلاج الطبي لمصاب (87 عامًا) وتمّ نقله إلى مستشفى زيف بحالة متوسطة وهو يعاني من كدمات في الوجه والأطراف"، بحسب البيان.