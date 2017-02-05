هامسيك يهدد رقم مارادونا القياسي مع نابولي

يحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن روما

يسعى السلوفاكي مارك هامسيك، نجم وسط نابولي ، لتحطيم رقم الأسطورة دييجو ارماندو مارادونا، كأكبر هداف في تاريخ النادي الايطالي برصيد 115 هدفا خلال الموسم الحالي.





مارك هامسيك أمام الميلان



وذكرت مجلة فرانس فوتبول، أن هامسيك سجل أول ثلاثية "هاتريك" خلال مسيرته مع نابولي في مرمى بولونيا (7-1) أمس السبت بالدوري الايطالي، ليرفع رصيده التهديفي إلى 109 هدف، ويصبح على مقربة من معادلة إنجاز مارادونا وربما تحطيمه خلال الموسم الحالي.

ونقلت المجلة الفرنسية، تصريحا لهامسيك (29 عاما) والذي يلعب لنابولي منذ 2007، أعرب خلاله عن سعادته بتسجيل أول هاتريك في مسيرته مع نابولي، واقترابه من الرقم القياسي لمارادونا، متمنيا تحطيم هذا الرقم خلال الموسم الحالي.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن روما الذي يأتي في المركز الثالث مؤقتًا قبل خوض المواجهة الصعبة أمام فيورنتينا الذي يحل سابعًا في الكالتشيو برصيد 37 نقطة.