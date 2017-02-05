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رياضة وشباب

عمالقة أوروبا يفتحون المزاد للظفر بسيرجيو أجويرو
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عمالقة أوروبا يفتحون المزاد للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو

يأتي على قمة تلك الأندية، تشيلسي الإنجليزي، الذي يرغب في ضم أجويرو حال رحيل مهاجمه الإسباني دييجو كوستا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-05 16:27:40 A A

يبدو أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون نجم الشباك في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أشارت تقرير إعلامية بريطانية إلى رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه.


سيرجيو أجويرو

وتوترت العلاقة بين أجويرو والإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي منذ بداية الموسم، رغم أن "الكون" لا يزال يتصدر قائمة هدافي السيتي هذا الموسم في البريمييرليج برصيد 11 هدفاً، علماً بأنه حل ثالثاً في قائمة هدافي المسابقة الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وبفارق هدف واحد عن نجم توتنهام هاري كين الذي توّج بلقب الهداف.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن أجويرو أصبح مطلوباً لدى العديد من الأندية الأوروبية، ويأتي على قمة تلك الأندية، تشيلسي الإنجليزي، الذي يرغب في ضم أجويرو حال رحيل مهاجمه الإسباني دييجو كوستا المنتظر إلى الصين بنهاية الموسم الجاري.

وفي نفس الوقت، فإن ريال مدريد الإسباني يرغب في ضم أجويرو، في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، وعدم اعتماد المدرب زين الدين زيدان على المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي بدأ يفكر جدياً في الرحيل عن قلعة البرنابيو.

ولا يقف الدوري الإيطالي بعيداً عن مطاردة أجويرو، حيث قالت صحيفة الديلي إكسبرس إن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم اللاعب في إطار محاولاته المضنية للعودة مجدداً لمنصات التتويج محلياً وأوروبياً.

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