إتهام 6 مواطنين من طوبا الزنغرية وصفد بالإبتزاز بالتهديد (خاوة) وتحصيل مبالغ ضخمة
المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:
العصابة أجبرت أصحاب مصالح ومحلات ورجال أعمال على دفع الإتاوات التي تراوحت مبالغها ما بين الفين شاقل حتى 15 الف شاقل شهريا
أفراد العصابة جميعهم سكان الشمال بما يشمل مشتبهين مركزيين من قرية طوبا زنغرية (35 و45 عامًا)
قامت الشرطة بحملة اعتقالات مكثفة مع باقي القوات التنفيذية الرسمية ذات الصلة، وداهمت خلالها منازل المشتبهين أفراد العصابة واعتقلت 27 مشتبهًا ومن ضمنهم المشتبهين المركزيين
تضمنت الحملة التحرز على نحو 10 سيارات فارهة وممتلكات مختلفة يقدّر ثمنها بملايين الشواقل وكذلك تمّ التحرز على ملايين الشواقل نقدًا مشبوهة المصادر على أن تتمّ مصادرتها لاحقا
تمّ، اليوم الاحد ويوم الجمعة الفائت، تقديم لوائح إتهام ضد 6 من الضالعين في القضية مع تقديم طلب لتمديد اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضدهم
أفادت النيابة العامة - لواء الشمال، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّه "تمّ تقديم لوائح إتهام بحق 6 مواطنين من طوبا الزنغرية و صفد ، حيث تنسب لهم تهمة إبتزاز أصحاب مصالح بالتهديد ( خاوة ) على مدار سنوات طويلة وتحصيل مبالغ ضخمة منهم مقابل الحصول على "الحماية"، بحسب ما ورد في بيان النيابة.
آليات حفريات قامت العصابة بسرقتها/ تصوير: الشرطة
من جهتها، كشفت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّه: "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال أفراد عصابة ابتزاز تحت التهديد (تدفيع اتاوات وخاوة)، القضية التي كانت قد كشفت عنها شرطة الشمال منتصف الشهر الفائت (يناير/كانون ثاني 2017) بعد تحقيقات سرية وتحريات كانت قد أجرتها الشرطة ووحداتها الخاصة على مدار نحو 8 شهور ماضية، وتعلقت بعصابة عنيفة عملت في "الخاوة" وإجبار أصحاب مصالح ومحلات ورجال أعمال في أنحاء المنطقة هناك على دفع الإتاوات التي تراوحت مبالغها ما بين الفين شاقل حتى 15 ألف شاقل شهريا"، بحسب بيان الشرطة.
وتابع بيان الشرطة: "وبموجب ما تمّ الكشف عنه، توصلت الشرطة، صحيح لهذه المرحلة، الى نحو 100 ضحية رضخت للابتزاز بالتهديد من قبل افراد العصابة، وهم جميعهم سكان الشمال، بما يشمل مشتبهين مركزيين من قرية طوبا زنغرية (35 و45 عامًا). وعليه فقد قامت الشرطة بحملة اعتقالات مكثفة مع باقي القوات التنفيذية الرسمية ذات الصلة، وداهمت خلالها منازل المشتبهين أفراد العصابة واعتقلت 27 مشتبهًا ومن ضمنهم المشتبهين المركزيين"، وفقًا للشرطة.
وأوضحت السمري في بيانها: "هذا، وتضمنت الحملة التحرز على نحو 10 سيارات فارهة وممتلكات مختلفة يقدّر ثمنها بملايين الشواقل وكذلك تمّ التحرز على ملايين الشواقل نقدًا مشبوهة المصادر على أن تتمّ مصادرتها لاحقا، وفقا للمقتضيات ذات الصلة"، بحسب السمري.
وجاء في بيان الشرطة أيضًا أنّه:"ووفقًا لمادة التحقيقات اعتاد المشتبهون افراد العصابة مطالبة اصحاب المحال أو ورشات العمل المختلفة من بناء وحفريات وغيرها وعلى مدار سنوات طوال بدفع الاتاوة والا كانوا يلحقون فيها وبمحتوياتها والياتها ومنتوجاتها المختلفة اضرارا مادية جسيمة وصل قدرها مئات آلاف الشواقل، ويبثون الرعب والقلق والهلع الشديد والخوف بنفوس الناس وحتى يعتدون على العاملين فيها، حيث تمّ مؤخرا التقدم بلوائح اتهام ضد 6 مشتبهين عرب سكان طوبا الزنغرية وصفد وبما تضمن اب وولديه من طوبا الزنغرية، وهم اصحاب مزرعة دواب بالقرب من بلدتهم والذين عملوا وعلى ما يبدو تحت امرة احد المشتبهين المركزيين في ملف هذه القضية من سكان البلدة هناك، ونسب اليهم شبهات تضمنت: ابتزاز مقاولين في المنطقة هناك وكذلك سرقة آليات حفريات وعمل بقيمة 100 الف شاقل في احدى الحالات والمطالبة بدفع 25 الف شاقل مقابل اعادتها وفي حالة اخرى القيام بتهديد مقاول باستئجار خدمات حراسة ظاهرية من قبلهم وحتى انهم قاموا لاحقا وعلى ما يبدو بالاعتداء على الحراس العاملين هناك، وهم ملثمون ومسلحون وقاموا بتهديدهم وأطلقوا النار أيضًا وحبسوهم داخل حاوية هناك، وسرقوا هواتفهم النقالة وقطعًا ثمينة من اليات الحفر والثقيلة هناك التي يقدر ثمنها بمئات آلاف الشواقل وهاربين وغيرها من الحالات"، بحسب الشرطة.
واختتم بيان الناطق بلسان الشرطة: "تمّ، اليوم الأحد ويوم الجمعة الفائت، تقديم لوائح إتهام ضد 6 من الضالعين في القضية مع تقديم طلب لتمديد اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضدهم. مع العلم أنّ التحقيقات والاجراءات ضد باقي المشتبهين افراد العصابة وبما يشمل الذين ما زالوا رهينة الاعتقال جارية، وكذلك من المتوقع تنفيذ اعتقالات لمشتبهين اضافيين اخرين لاحقا. والى كل ذلك تناشد الشرطة عموم أفراد الجمهور بعدم الرضوخ للعصابات والمخاوف من الانتقام وعلى كل من يتعرض لأيّ من مثل ذلك مسؤولية التوجه للشرطة وتقديم شكواه والا ستزداد ظاهرة فرض الخاوة والاتاوات وستنتشر أكثر"، إلى هنا بيان الشرطة.