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إتهام 6 مواطنين من طوبا الزنغرية وصفد بالإبتزاز بالتهديد (خاوة) وتحصيل مبالغ ضخمة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

العصابة أجبرت أصحاب مصالح ومحلات ورجال أعمال على دفع الإتاوات التي تراوحت مبالغها ما بين الفين شاقل حتى 15 الف شاقل شهريا

أفراد العصابة جميعهم سكان الشمال بما يشمل مشتبهين مركزيين من قرية طوبا زنغرية (35 و45 عامًا)

قامت الشرطة بحملة اعتقالات مكثفة مع باقي القوات التنفيذية الرسمية ذات الصلة، وداهمت خلالها منازل المشتبهين أفراد العصابة واعتقلت 27 مشتبهًا ومن ضمنهم المشتبهين المركزيين

تضمنت الحملة التحرز على نحو 10 سيارات فارهة وممتلكات مختلفة يقدّر ثمنها بملايين الشواقل وكذلك تمّ التحرز على ملايين الشواقل نقدًا مشبوهة المصادر على أن تتمّ مصادرتها لاحقا

تمّ، اليوم الاحد ويوم الجمعة الفائت، تقديم لوائح إتهام ضد 6 من الضالعين في القضية مع تقديم طلب لتمديد اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضدهم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-05 13:33:33 A نشر: 2017-02-05 13:33:33 A