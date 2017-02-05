إصابة شابة (30 عامًا) في حادث طرق بين عرابة وسخنين

وصفت إصابة الشابة بالمتوسطة والمستقرة، وقد تمّ نقلها الى مستشفى بوريا

وقع حادث طرق ذاتي بين مدينتي عرابة و سخنين ، ظهر اليوم الأحد، حيث أفاد مركز حيّان الطبي في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"طاقم حيّان المكون من المضمدين باسم غنطوس وشكر الله بدارنة وطاقم متطوعين، قاموا بتقديم العلاج لشابة (30 عامًا) بعد تعرضها لحادث طرق بين سخنين وعرابة"، بحسب البيان.





صور من مكان الحادث - تصوير: حيّان



وأضاف مركز حيّان في بيانه:"أنّه وصفت إصابة الشابة بالمتوسطة والمستقرة، وقد تمّ نقلها الى مستشفى بوريا لإستكمال العلاج"، بحسب البيان.