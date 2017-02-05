رقم قياسي لجيمس يجعله ثامن أفضل مسجّل في الـNBA

بهذا الرقم أصبح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، ثامن أفضل مسجل في تاريخ دوري الـNBA



لا شك أن العملاق الأمريكي ليبرون جيمس، استطاع من سطر اسمه في تاريخ كرة السلة، وغالبا ما يحصد الانجاز تلو الآخر، وكان آخر هذه الانجازات، تحطيم رقم قياسي جديد ببلوغه 28 ألف نقطة خلال مسيرته الرياضية، بعد أن سجل 32 نقطة لصالح فريقه كليفلاند كافالييرز على حساب مضيفه نيويورك نيكس والتي انتهت بالنتيجة 111-104.



جيمس خلال المباراة الأخيرة امام نيويورك نيكس



وبهذا الرقم أصبح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، ثامن أفضل مسجل في تاريخ دوري الـNBA مع 2820 ألف نقطة.



وأضاف جيمس كذلك عشر تمريرات حاسمة، ليصبح على بعد تمريرتين فقط من احتلال المركز 13 على لائحة أفضل الممررين في تاريخ الدوري، بدلاً من ليني ويلكينز حالياً (7.211 تمريرة).