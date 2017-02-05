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معلومات الابراج أخبار الحمل حيوية والثور عاشقة للجمال والجوزاء غامضة وجذّابة

معلومات الابراج

الحمل حيوية والثور عاشقة للجمال والجوزاء غامضة
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الحمل حيوية والثور عاشقة للجمال والجوزاء غامضة وجذّابة

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-09 08:12:03 A A

الحمل
تتميّز المرأة الحمل عن سواها من نساء الابراج الأخرى بالحيوية والنشاط اللذين تتمتع بهما على الدوام، فهي تضفي الحركة والابتهاج أينما حلت بفضل شخصيتها النشيطة والحيوية.

الثور
إذا تحدثنا عن إنسانة تعشق الجمال فبالتأكيد يدور الحديث عن انثى برج الثور، ولذلك فإنّ أبرز الصفات التي تيمزها عن سواها هي تفننها في الاطلالة الملفتة والساحرة وتنجح بان تكون محط انظار الجميع أينما تواجدت.

الجوزاء
تدرك المرأة مولودة برج الجوزاء تمامًا أنّ الغموض يثير التساؤلات، ويشد الأنظار اليها، لذلك نجد أنّ الصات الأبرز لديها هي غموضها وجاذبيتها.



صورة توضيحية

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