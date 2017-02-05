اغلاق
اغلاق
معلومات الابراج أخبار السرطان راقية وشفافة والأسد صاحبة شخصية قوية والعذراء ناعمة

معلومات الابراج

السرطان راقية والأسد قوية والعذراء ناعمة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

السرطان راقية وشفافة والأسد صاحبة شخصية قوية والعذراء ناعمة

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-07 14:25:09 A A
السرطان
المرأة مولودة هذا البرج تعتبر إنسانة شفافة وراقية، والصفة الاكثر اثارة فيها هي صدقها الذي قد لا يكون موجوداً بنفس العمق والدرجة لدى سائر الأبراج.

الأسد
تتمتع مولودة برج الأسد بصفة قوة الشخصية التي تجعلها مثار اهتمام الكثير من الرجال، الذين يجدون فيها المرأة القوية صاحبة الجاذبية الكبيرة.

العذراء
أما بالنسبة لمولودة برج العذراء فهي إنسانة رقيقة وناعمة وأبرز صفة مثيرة فيها هي نعومتها وبساطتها في التعامل مع الآخرين وقدرتها على النساعدة والعطاء.


صورة توضيحية

 


 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج | [345 قراءة]
2 مقتل الشاب محمود نادر جبارين من أم الفحم طعنًا | [273 قراءة]
3 كفرقاسم: جماهير غفيرة تشيّع جثماني مصطفى عامر وإبنه | [269 قراءة]
4 تحويل رئيس مجلس جولس للحبس المنزلي | [224 قراءة]
5 إبراهيموفيتش يدخل تاريخ البريميرليج | [209 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب