السرطان راقية وشفافة والأسد صاحبة شخصية قوية والعذراء ناعمة

السرطان

المرأة مولودة هذا البرج تعتبر إنسانة شفافة وراقية، والصفة الاكثر اثارة فيها هي صدقها الذي قد لا يكون موجوداً بنفس العمق والدرجة لدى سائر الأبراج.

الأسد

تتمتع مولودة برج الأسد بصفة قوة الشخصية التي تجعلها مثار اهتمام الكثير من الرجال، الذين يجدون فيها المرأة القوية صاحبة الجاذبية الكبيرة.

العذراء

أما بالنسبة لمولودة برج العذراء فهي إنسانة رقيقة وناعمة وأبرز صفة مثيرة فيها هي نعومتها وبساطتها في التعامل مع الآخرين وقدرتها على النساعدة والعطاء.





صورة توضيحية



