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أخبار محليات إصابة شخصين في حادث طرق بين سيارتين في أم الفحم

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وادي عارة إصابة شخصين في حادث طرق بين سيارتين في أم الفحم
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إصابة شخصين في حادث طرق بين سيارتين في أم الفحم

أسفر الحادث عن وقوع إصابتين بينما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث

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من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-05 12:15:02 A A

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، أن حادث طرق وقع بين سيارتين، ظهر اليوم الأحد في حي المحاميد - عين المغارة في أم الفحم ، وبالتحديد في القرب من مسجد الأرقم. هذا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابتين متوسطتين، بينما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

صور من مكان وقوع الحادث

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