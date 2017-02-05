إصابة شخصين في حادث طرق بين سيارتين في أم الفحم

أسفر الحادث عن وقوع إصابتين بينما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، أن حادث طرق وقع بين سيارتين، ظهر اليوم الأحد في حي المحاميد - عين المغارة في أم الفحم ، وبالتحديد في القرب من مسجد الأرقم. هذا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابتين متوسطتين، بينما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

صور من مكان وقوع الحادث