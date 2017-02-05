نهائي أمم أفريقيا: مصر لتأكيد تفوقها في القارة السمراء والكاميرون تسعى للثأر

يا ترى من سيعانق الأميرة السمراء في النهاية، الفراعنة للمرة الثامنة أم الأسود للمرة الخامسة؟

يلتقي منتخبا مصر و الكاميرون ، الليلة الساعة 21:00، في نهائي كأس أمم أفريقيا، والذي شهد مباريات قوية بين الفريقين في السابق، وفوز "الفراعنة" في نسختي 1986، و2008 أمام منتخب "الأسود غير المروضة".





محمد صلاح نجم المنتخب المصري



على عكس التوقعات فلم يكن أي من الفريقين مرشحًا للفوز باللقب مع بداية البطولة، ولكن إستطاع كلاهما، شق طريقه للمباراة النهائية، على الرغم من مرور منتخب الكاميرون في مرحلة تجديد، بعد إعتزال كل نجومه القدامى.

كما ويمر الفراعنة بمرحلة إنتقالية مع مدربهم الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث لم يستطع الفراعنة، التأهل لمنافسات البطولة على مدار ثلاث نسخ متتالية (2012، و2013، و2015).

كانت الصلابة الدفاعية، هي مفتاح كوبر للوصول مع مصر للنهائي، بدءًا من الحارس عصام الحضري، أسطورة كرة القدم الأفريقية "44 عامًا"، الذي يبدو أنه يمر بفترة شباب ثانية.



فريقا النهائي يحملان 11 لقباً لأمم أفريقيا، والفراعنة هم صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 7 كؤوس، وخلفه المنتخب الكاميروني صاحب التتويجات الأربعة. واخر مرة توج فيها المنتخب المصري كانت عام 2010، يا ترى من سيعانق الأميرة السمراء في النهاية، الفراعنة للمرة الثامنة أم الأسود للمرة الخامسة؟



ميشيل نغادو نغادجي لاعب المنتخب الكاميروني