اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية نهائي أمم أفريقيا: مصر لتأكيد تفوقها في القارة السمراء والكاميرون تسعى للثأر

رياضة وشباب

النهائي الافريقي: مصر أمام الكاميرون التي تسعى للثار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نهائي أمم أفريقيا: مصر لتأكيد تفوقها في القارة السمراء والكاميرون تسعى للثأر

 يا ترى من سيعانق الأميرة السمراء في النهاية، الفراعنة للمرة الثامنة أم الأسود للمرة الخامسة؟

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-05 11:57:36 A A

يلتقي منتخبا مصر و الكاميرون ، الليلة الساعة 21:00، في نهائي كأس أمم أفريقيا، والذي شهد مباريات قوية بين الفريقين في السابق، وفوز "الفراعنة" في نسختي 1986، و2008 أمام منتخب "الأسود غير المروضة".


محمد صلاح نجم المنتخب المصري

على عكس التوقعات فلم يكن أي من الفريقين مرشحًا للفوز باللقب مع بداية البطولة، ولكن إستطاع كلاهما، شق طريقه للمباراة النهائية، على الرغم من مرور منتخب الكاميرون في مرحلة تجديد، بعد إعتزال كل نجومه القدامى.

كما ويمر الفراعنة بمرحلة إنتقالية مع مدربهم الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث لم يستطع الفراعنة، التأهل لمنافسات البطولة على مدار ثلاث نسخ متتالية (2012، و2013، و2015).

كانت الصلابة الدفاعية، هي مفتاح كوبر للوصول مع مصر للنهائي، بدءًا من الحارس عصام الحضري، أسطورة كرة القدم الأفريقية "44 عامًا"، الذي يبدو أنه يمر بفترة شباب ثانية.

فريقا النهائي يحملان 11 لقباً لأمم أفريقيا، والفراعنة هم صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 7 كؤوس، وخلفه المنتخب الكاميروني صاحب التتويجات الأربعة. واخر مرة توج فيها المنتخب المصري كانت عام 2010، يا ترى من سيعانق الأميرة السمراء في النهاية، الفراعنة للمرة الثامنة أم الأسود للمرة الخامسة؟


ميشيل نغادو نغادجي لاعب المنتخب الكاميروني

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فوز مكابي يافة الناصرة على رموت منشيه | [238 قراءة]
2 اتحاد ابناء سخنين يحقق فوزًا هامًا على هبوعيل حيفا | [219 قراءة]
3 إدارة بلدية الناصرة ورئيسها: فخورون بإنجازاتنا | [191 قراءة]
4 Toyota Concept-i.. ذاتية القيادة ولا تقاوم | [173 قراءة]
5 مرشح لرئاسة فرنسا يدعو العلماء والمستثمرين الأميركيين | [173 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب