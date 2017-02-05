إتهام طالب مدرسة من كفركنا بضرب أستاذ والتسبب له بكسر في الفك

لوبا السمري:



المربي اضطر لإجراء عملية لجبر الكسور

في اعقاب تعرض المربي ادهم طه من كفركنا الى اعتداء من قبل احد طلاب المدرسة، قدمت النيابة العامة في لواء الشمال صبيحة اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الطالب في المحكمة المركزية في مدينة الناصرة. هذا عممت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة بيانا جاء فيه: "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف شبهات اعتداء طالب مدرسة (17.5 عاما) من كفركنا، على معلم، وتوجيه لكمة له ما أصابه في كسر بالفك، اضطر بعدها المربي لإجراء عملية لجبر الكسور، تم مؤخرا التقدم بلائحة اتهام ضد الطالب في محكمة الصلح في الناصرة" وفقا للبيان.



المربي المصاب ادهم طه خلال تواجده في المستشفى

ولفت البيان: "تعود حيثيات القضية الى يوم 28.01.2017 مع قيام معلمة مشرفة بالرقابة على امتحان في صف في مدرسة هناك بجمع الهواتف النقالة من الطلاب واضعة اياها على طاولتها، وبعدها قام معلم آخر من كفركنا في الثلاثينات الأولى من عمره بمتابعة عملية الرقابة والاشراف على سير ومجريات الامتحان والطلاب بدلا منها، وسط قيام الطالب الضالع في مرحلة ما بتناول هاتفه النقال من على الطاولة، فأوعز له المعلم بإعادته، فتوسع جدال بينهما، فطلب المعلم من الطالب مغادرة الصف لكنه رفض فدفعه المعلم خارجا فالتف الطالب وانهال عليه ولطمه بوجهه" بحسب بيان الشرطة.