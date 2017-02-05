بعمر 92 عامًا... مسن فلسطيني يرزق بطفلة: لم أتوقع

يؤكد الحاج محمود هذا الأمر قائلاً إن اعتماده على الغذاء الطبيعي والحركة الدائمة جعلاه يتمتع بصحة جيدة وقدرة على الإخصاب في هذا العمر

"هذه هدية من الله، أنا سعيد جدًا، لم اتوقع أن ارزق بطفلة بعد هذا العمر، ولكنها مشيئة الله، نحمده ونشكره، وأتمنى ان يحفظ لي أبنائي الخمسة وبناتي التسع" - بهذه الكلمات وصف الحاج محمود العدم من سكان بلدة بيت اولا قضاء مدينة الخليل في الضفة الغربية شعوره، بعد أن انجبت زوجته طفلته الـ 14 واسماها تمارا وهو في عمر الـ 92 عامًا.





(العربية)

عبير العدم والدة الطفلة تمارا كانت في غاية السعادة والإندهاش هي ايضًا، وهي الزوجة الثانية للحاج محمود، بعد وفاة زوجته الأولى، تعاني من الصمم والبكم، وقد باتت دموع الفرحة ظاهرة على محياها، ولم تكن تظن أنها ستعرف يومًا سعادة الأمومة، خصوصاً مع سن زوجها الكبير. لكن القدر خبأ لها هذه السعادة بعد أن تجاوز عمرها هي الأخرى 42 عاماً.

وتأتي هذه الحالة مع الحاج محمود العدم في الوقت الذي يتفق فيه الأطباء والمختصون في مجال الخصوبة على أن قدرة الرجال على الإخصاب تتراجع بنسب متفاوتة مع تقدم العمر، وهي تتأثر ببعض الأمراض المزمنة، كالضغط والسكري وتصلب الشرايين وأمراض الشيخوخة المختلفة. ويمكن للرجل الذي يتمتع بصحة جيدة ويتبع غذاءً جيداً أن يبقى قادراً على التخصيب مدى حياته.



ويؤكد الحاج محمود هذا الأمر قائلاً إن اعتماده على الغذاء الطبيعي والحركة الدائمة جعلاه يتمتع بصحة جيدة وقدرة على الإخصاب في هذا العمر.



(العربية)