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معلومات الابراج أخبار عزيزتي حواء...اجذبي رجل أحلامك بهذه الطريقة وفقًا لبرجه!

معلومات الابراج

اجذبي رجل أحلامك بهذه الطريقة وفقًا لبرجه!
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عزيزتي حواء...اجذبي رجل أحلامك بهذه الطريقة وفقًا لبرجه!

الأسد يميل إلى المرأة التي تدعمه وتكون على الدوام الى جانبه

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-07 07:35:25 A A

- الرجل مولود برج الأسد اجتماعي ومحبوب من الجميع وعليك أن تعتادي على هذا الأمر من دون أن تتذمري أو تغاري. ، وهو يميل إلى المرأة التي تدعمه وتكون على الدوام الى جانبه على الدوام من دون أن تسرق الأضواء منه.

- أمّا بالنسبة للرجل مولود برج العذراء فهو يحب المرأة أن تكون قوية وقادرة على التحكم بحياتها وأخذ قراراتها بنفسها، واعلمي أنّه بحاجة الى العطف والحنان والعناية بشكل كبير.


  صورة توضيحية

- الرجل الميزان بحاجة دائماً الى الحب والأمان والاهتمام ويتوقع أن يعلم الشريك ذلك من دون أن يطلبه منه. وننصحك ان تدللي مولود الميزان بعبارات الإطراء الجميلة والفرحة.

- الرجل مولود برج العقرب يحب الغموض وينجذب اليه لذلك كوني غامضة معه لأنه سيعمل جاهداً من أجل أن يكتشف ما لديك من امور لم تظهريها له. حاولي أن تلغي مواعيدك معه في اللحظة الأخيرة فهكذا سيتحرق ليراك من جديد. 

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