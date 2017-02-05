المثلث الجنوبي إعتقال مشتبه بمحاولة قتل شاب في الطيبة قبل شهرين
إعتقال مشتبه بمحاولة قتل شاب في الطيبة قبل شهرين
لوبا السمري:
توصلت الشرطة أمس لاعتقال المشتبه ومن المقرر طلب تمديد اعتقاله اليوم
كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
عممت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة بيانا، جاء فيه: "اعتقلت الشرطة الليلة مشتبها (36 عاما) من منطقة الطيرة في المثلث الجنوبي، أمس، وذلك بمحاولة قتل مواطن من الطيبة يوم 13.12.2016 في الطيبة، حيث أطلق عليه النار بينما كان المجني عليه بمركبته قرب منزله ما أسفر عن اصابته بجروح بالغة الخطورة، ثم لاذ بالفرار. وتوصلت الشرطة أمس لاعتقال المشتبه ومن المقرر طلب تمديد اعتقاله اليوم على ذمة التحقيقات الجارية" وفقا للبيان.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك