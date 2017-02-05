عكا: قبول بيان شرقاوي (الصف العاشر) في جامعة حيفا

جاء في البيان:



تم قبولها كطالبة جامعية مع مقعد دراسي رسمي في قسم هندسة الحاسوب لنيل شهادة Bsc، مهندسة في علم الحاسوب

وصل لموقع العرب، بيانًا صادر عن مدرسة اورط حلمي الشافعي في عكا ، جاء فيه: "قامت جامعة حيفا بزف خبر سعيد للطالبة بيان عبدالله شرقاوي، إبنة المربي الفاضل عبدالله شرقاوي، والتي تتعلم في مدرسة أورط حلمي الشافعي في الصف العاشر علمي تخصص فيزياء وحاسوب، حيث تم قبولها كطالبة جامعية مع مقعد دراسي رسمي في قسم هندسة الحاسوب لنيل شهادة Bsc، مهندسة في علم الحاسوب في الجامعة".





الطالبة بيان شرقاوي مع عائلتها



وأضاف: "وقد تم إختيار الطالبة بيان بعد إجتيازها إمتحان القبول الجامعي بنجاح تام . وستبدأ دراستها في الجامعة هذا الشهر، ضمن برنامج خاص يدمج بين دراستها الثانوية في الصف العاشر وبين دراستها الجامعية، وستحصل الطالبة على الشهادة الجامعية في هندسة الحاسوب وهي إبنة التاسعة عشرة باْذن الله بعد إجتيازها الإمتحانات الجامعية".



وتابع البيان: "وقد عبر المربي محمد حجوج مدير المدرسة، عن فخره وإعتزازه بالطالبة بيان وعائلتها الفاضلة على إلانجاز الرائع، وتمنى لها التوفيق والنجاح، وشكر مربية صفها المعلمة رلى عثمان على دعمها ومتابعتها وتشجيعها لها".



وأتم: "إن أسرة مدرسة اورط حلمي الشافعي، ستظل تسعى من أجل إسعاد طلابها وودعمهم ودفعهم الى المستوى العلمي الراقي، اللائق في مدينتنا عكا الولادة في تنمية القدرات العلمية والتربوية والفنية والاجتماعية ذات المستوى العالي، ومن الجدير ذكره أن الطالبة ستتعلم مع مجموعة من الطلاب العرب الذين قبلوا أيضا لهذا المشروع الخاص في جامعة حيفا" إلى هنا نص البيان.