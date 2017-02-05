اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية مجلس الشورى الإيراني يهدد: سنحرق تل أبيب قبل أن تطالنا الصواريخ الأمريكيّة

أخبار

مجلس الشورى الإيراني يهدد: سنحرق تل أبيب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مجلس الشورى الإيراني يهدد: سنحرق تل أبيب قبل أن تطالنا الصواريخ الأمريكيّة

مجلس الشورى:

إذا ارادت الولايات المتحدة اطلاق صاروخ باتجاه ايران، فقبل أن يصل هذا الصاروخ ستحترق تل ابيب بفعل الصاروخ الايراني

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-02-05 23:53:12 A A

لا شك أن الأزمة الإيرانية- الأمريكية، تجددت مع تسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا وأنه أكد فرض عقوبات جديدة على طهران التي قامت مؤخرا بتجربة صاروخية، أكدت أنها ليست من السلاح النووي، وبالتالي فإنها لا تخرق الاتفاق النووي ولا تشمله.



وفي الوقت الذي تبادلت فيه طهران وواشنطن التهديد والوعيد، اكد مجتبى ذو النور عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى في طهران قائلا: "إذا ارادت الولايات المتحدة اطلاق صاروخ باتجاه ايران، فقبل أن يصل هذا الصاروخ ستحترق تل ابيب بفعل الصاروخ الايراني".

وأضاف: "36 قاعدة عسكرية اميركية في المنطقة تقع تحت مرمى الصواريخ التابعة لبلادنا، ولو ارتكبت اميركا ادنى حماقة فسيتم محوها" بحسب تعبيره.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 إياد طنوس الاول في سباق أغاني الأسبوع | [258 قراءة]
2 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [228 قراءة]
3 تأجيل لقاء سيلتا فيجو وريال مدريد بسبب الأحوال الجوية | [133 قراءة]
4 إعتقال 7 مشتبهين على خلفية شجار بين عائلتين في ديرحنا | [133 قراءة]
5 عكا: قبول بيان شرقاوي (الصف العاشر) في الجامعة | [132 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب