مجلس الشورى الإيراني يهدد: سنحرق تل أبيب قبل أن تطالنا الصواريخ الأمريكيّة

مجلس الشورى:



إذا ارادت الولايات المتحدة اطلاق صاروخ باتجاه ايران، فقبل أن يصل هذا الصاروخ ستحترق تل ابيب بفعل الصاروخ الايراني

لا شك أن الأزمة الإيرانية- الأمريكية، تجددت مع تسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا وأنه أكد فرض عقوبات جديدة على طهران التي قامت مؤخرا بتجربة صاروخية، أكدت أنها ليست من السلاح النووي، وبالتالي فإنها لا تخرق الاتفاق النووي ولا تشمله.





وفي الوقت الذي تبادلت فيه طهران وواشنطن التهديد والوعيد، اكد مجتبى ذو النور عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى في طهران قائلا: "إذا ارادت الولايات المتحدة اطلاق صاروخ باتجاه ايران، فقبل أن يصل هذا الصاروخ ستحترق تل ابيب بفعل الصاروخ الايراني".



وأضاف: "36 قاعدة عسكرية اميركية في المنطقة تقع تحت مرمى الصواريخ التابعة لبلادنا، ولو ارتكبت اميركا ادنى حماقة فسيتم محوها" بحسب تعبيره.