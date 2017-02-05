بدء تنفيذ أعمال ترميم في وادي الحلزون- كابول

ستشمل أعمال الترميمات اقامة العبارات على المفارق وتنظيم ملتقى الواد بالشوارع الداخلية في القرية واقامة الحواجز الآمنة على جوانب الوادي

عمم مكتب جلال بنا بيانا ورد فيه: "أصدر هذا الأسبوع المجلس المحلي كابول بلاغا هاما للمواطنين عن بدء تنفيذ أعمال ترميم وتطوير الوادي الشمالي الممتد من وادي الحلزون. حيث ستبدأ أعمال الترميمات واقامة البنية التحتية اللازمة للواد خلال المستقبل القريب وستشمل أعمال الترميمات اقامة العبارات على المفارق وتنظيم ملتقى الواد بالشوارع الداخلية في القرية واقامة الحواجز الآمنة على جوانب الوادي".



صالح ريان رئيس مجلس كابول

وتابع البيان: "ويُقام المشروع بالتعاون والاشتراك مع سلطة ترميم الوديان في الجليل الغربي (רשות הנחלים) ووزارة الزراعة. حيث ستبدأ أعمال الترميمات خلال المرحلة الاولى في البلدة بهدف منع حدوث فيضانات من الوادي ودخول المياه الى بيوت السكن. وتقدّر تكاليف تنفيذ أعمال المرحلة الاولى بحوالي سبعة ملاين شاقلا، وسيستمر العمل على المشروع لمدة ستة أشهر. وبهذا تتوجه ادارة المجلس المحلي كابول بالشكر والتقدير للمواطنين على تفهمهم وتعاونهم خلال تنفيذ الأعمال في المشروع بهدف انجاحه" وفقا للبيان.