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فنانين فن محلي إياد طنوس الاول في سباق أغاني الأسبوع

فنانين

إياد طنوس الاول في سباق أغاني الأسبوع
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إياد طنوس الاول في سباق أغاني الأسبوع

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ليدي كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-05 10:47:57 A A

يحافظ الفنان إياد طنوس على تواجده في قمة سباق الأغنيات للأسبوع الثاني على التوالي، مع أغنيته "وقفنا الاحساس" وهي من كلمات والحان أدهم سلوم، وتوزيع محمد ولويل. ويشهد السباق الذي يقدمه شادي بلان في صوت إسرائيل اسبوعيًا منافسة قوية بين الفنانين الذين يقدمون أغاني خاصة.

أغنية وقفنا الاحساس 

نتائج سباق هذا الاسبوع:

1. اياد طنوس – وقفنا الإحساس (تحافظ) 8 أسبوع
2. امين كيوف – فوق التسعين (تحافظ) 10 أسبوع
3. فيدا طبر ميخائيل – قمرنا (تنقدم) 9 أسبوع
4. نوال بركة – مافي مافي (تتقدم) 7 أسبوع
5. رائد الصالح – يا ريت (تتقدم) 5 أسبوع
6. كليمانس عواد – مرض نفسي (تتقدم) 5 أسبوع
7. تامر غزاوي – جاي شوفك (تتقدم) 4 أسبوع
8. غجر – ابحث عنك (تتقدم) 3 أسبوع
9. عمر أبو نجمة – كل شي انتي قتلتي (تتقدم) 2 أسبوع
10. حسن ابو شميس - بتضيعي مني (تتقدم) 1 اسبوع.

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