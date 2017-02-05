سقوط عامل عن ارتفاع في زخرون يعقوب

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء، أن "الاسعاف في لواء الشارون، تلقى الساعة 09:00 بلاغا حول سقوط عامل (36 عاما) عن الطابق الثاني في بناية يتم إجراء ترميمات فيها في زخرون يعقوب، ما أسفر عن اصابته بجروح متوسطة الخطورة، في الأطراف، وعليه تم نقله الى مستشفى هيلل يافا في الخضيرة لتلقي العلاج" بحسب البيان.