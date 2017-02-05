ملصقات معادية للبابا فرنسيس تعم أرجاء روما: أين رحمتك؟

تم العمل على إزالة تلك الملصقات التي وصفوها بغير القانونية

استفاق مواطنو العاصمة الإيطالية روما، ورؤساء الكنيسة الكاثوليية في الفاتيكان، على شعارات تم إلصاقها على جدران عديدة حول العاصمة، وعليها صورة الحبر الأعظم، قداسة البابا فرنسيس وعبارات معادية.



عامل يقوم بطلي العبارات التي وردت في الملصق المسيء للبابا



ومن بين الجمل كانت "أين رحمتك؟". ويشار إلى أن العمال قاموا بطلي العبارات المعادية بالدهان لإخفائها، علما أن أي من الجهات لم تعلن مسؤوليتها عن الحادثة.



وقالت المصادر إنه "تم العمل على إزالة تلك الملصقات التي وصفوها بغير القانونية، على وجه السرعة، لكونها تمس بأكثر الشخصيات الدينية المسيحية قداسة حول العالم. ويشار إلى أنّ الملصق المسيء للبابا، يتهمه بالإساءة الى المسيحيين الكاثوليك المحافظين في روما.