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أخبار سياسة حماس ترفض تبادل أسير إسرائيلي مقابل آخر: صفقة شاملة أو لا شيء

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قطاع غزة حماس ترفض تبادل أسير مقابل آخر: صفقة شاملة أو لا شيء
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حماس ترفض تبادل أسير إسرائيلي مقابل آخر: صفقة شاملة أو لا شيء

مصادر:

حماس رفضت مقترحا اسرائيليا بتبادل اسير اسرائيلي مقابل اسير لحماس على اساس انساني

حماس متمسكة بمبدأ تبادل أسرى شامل، ولذلك ترفض تبادل بين اسير اسرائيلي واسير فلسطيني لحركة حماس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-05 19:00:58 A A

أفادت الاذاعة العبرية ريشت بيت أن " حماس رفضت مقترحا اسرائيليا بتبادل اسير اسرائيلي مقابل اسير لحماس على اساس انساني، متمسكة بصفقة تبادل شاملة أو بقاء الوضع على ما هو عليه". وقالت مصادر: "حماس متمسكة بمبدأ تبادل أسرى شامل، ولذلك ترفض تبادل بين اسير اسرائيلي واسير فلسطيني لحركة حماس، وهو الاقتراح الذي قدمته مصر".


موالون لحماس
وأشارت المصادر إلى أن "اسرائيل قدمت مقترحا تقوم بموجبه بالافراج عن الاسير بلال الرزاينة شيق أحد قياديي حماس (ويعاني من اضرابات نفسيه)، مقابل الافراج عن أسير إسرائيلي على اساس انساني".

ولفتت مصادر في الحركة إلى أنها "ستبارك الاقتراحات المصرية بتبادل الأسرى"، ومع ذلك أكد المصدر بأن هذا الموضوع ليس موضوعا على جدول الاعمال، كما أن مصر طلبت من حماس تسليمها 10 مطلوبين متواجدين في قطاع غزة من ضمنهم مصريين، ولكنه أكد بأن هؤلاء المطلوبين لا يتواجدون في قطاع غزة وبأن عدد منهم لم يدخل القطاع نهائيا".

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