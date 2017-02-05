إعتقال 7 مشتبهين على خلفية شجار بين عائلتين في ديرحنا

لوبا السمري:



العثور على زجاجة حارقة وعصي وغيرها من الأدوات القتالية داخل منزل أحد الأطراف الضالعة



أفادت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة أنّ "الشرطة تواصل التحقيق في ملف اعتقال 7 مشتبهبن تتراوح أعمارهم بين 20-50 عاما من ديرحنا بالضلوع في شجار توسع خلال ساعات الليلة الماضية بين عائلتين في البلدة دون وقوع اصابات، وعثر خلاله على زجاجة حارقة وعصي وغيرها من الأدوات القتالية داخل منزل أحد الأطراف الضالعة والتحقيقات جارية مع العزم على طلب تمديد اعتقال كافة المشتبهين خلال ساعات نهار اليوم الأحد في محكمة الصلح في عكا" وفقا للبيان.