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أخبار محليات الطقس: أجواء صافية ولكنها شديدة البرودة حتى منتصف الأسبوع

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القدس والقضاء الطقس: أجواء صافية ولكنها شديدة البرودة
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الطقس: أجواء صافية ولكنها شديدة البرودة حتى منتصف الأسبوع

غدًا:

تكون درجات الحرارة منخفضة نسبيا والجو باردا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-02-05 10:04:10 A A

أفاد الراصد الجوي أن حالة الطقس تكون اليوم الأحد صافية الى غائمة جزئيا.



الإثنين 06.02.2017: يبقى الجو صافيا الى غائم جزئي، وتكون درجات الحرارة منخفضة نسبيا والجو باردا. وتهب الرياح الشديدة عند ساعات المساء وتكون شرقية.

الثلاثاء 07.02.2017: يبقى الجو صافيا ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وتهب رياح شرقية عاتية.

الأربعاء 08.02.2017: يبقى الجو صافيا وتهب رياح جنوبية وشرقية في الصباح وتهب نسمات هواء شديدة البرودة ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.

 

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