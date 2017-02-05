الطقس: أجواء صافية ولكنها شديدة البرودة حتى منتصف الأسبوع
غدًا:
تكون درجات الحرارة منخفضة نسبيا والجو باردا
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أفاد الراصد الجوي أن حالة الطقس تكون اليوم الأحد صافية الى غائمة جزئيا.
الإثنين 06.02.2017: يبقى الجو صافيا الى غائم جزئي، وتكون درجات الحرارة منخفضة نسبيا والجو باردا. وتهب الرياح الشديدة عند ساعات المساء وتكون شرقية.
الثلاثاء 07.02.2017: يبقى الجو صافيا ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وتهب رياح شرقية عاتية.
الأربعاء 08.02.2017: يبقى الجو صافيا وتهب رياح جنوبية وشرقية في الصباح وتهب نسمات هواء شديدة البرودة ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.
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