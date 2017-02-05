الطقس: أجواء صافية ولكنها شديدة البرودة حتى منتصف الأسبوع

غدًا:



تكون درجات الحرارة منخفضة نسبيا والجو باردا

أفاد الراصد الجوي أن حالة الطقس تكون اليوم الأحد صافية الى غائمة جزئيا.





الإثنين 06.02.2017: يبقى الجو صافيا الى غائم جزئي، وتكون درجات الحرارة منخفضة نسبيا والجو باردا. وتهب الرياح الشديدة عند ساعات المساء وتكون شرقية.



الثلاثاء 07.02.2017: يبقى الجو صافيا ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وتهب رياح شرقية عاتية.



الأربعاء 08.02.2017: يبقى الجو صافيا وتهب رياح جنوبية وشرقية في الصباح وتهب نسمات هواء شديدة البرودة ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.