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أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف حاسم

أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف حاسم، وعليك التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة.

مهنيًا: احذر من العواقب السلبية التي قد تنبع من أخطاء الماضي.

عاطفيًا: كن متفتحًا حتى تتمكن من اجتياز المصاعب والعراقيل في العلاقة.

صحيًا: احذر فقد يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه.