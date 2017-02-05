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ابراج الحوت أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف حاسم

ابراج

الحوت 5.2.2017
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أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف حاسم

أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف حاسم، وعليك التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة.
مهنيًا: احذر من العواقب السلبية التي قد تنبع من أخطاء الماضي.
عاطفيًا: كن متفتحًا حتى تتمكن من اجتياز المصاعب والعراقيل في العلاقة.
صحيًا: احذر فقد يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه.

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نشر: 2017-02-05 08:31:00 A A
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