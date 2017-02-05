السيدة الأمريكية الأولى تختطف الانظار في فلوريدا
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خطفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب الأنظار، خلال مشاركتها في الاحتفالية الـ60 للصليب الأحمر، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أطلت بتسريحة شعر ناعمة وبفستان ناعم دون اكمام، يتيمز بلونه الزهري الجريء، وبأحمر شفاه باللون نفسه، إلى جانب حفاظها على ابتسامتها الساحرة والرقيقة.
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