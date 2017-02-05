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أخبار عربية وعالمية السيدة الأمريكية الأولى تختطف الانظار في فلوريدا

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السيدة الأمريكية الأولى تختطف الانظار في فلوريدا
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السيدة الأمريكية الأولى تختطف الانظار في فلوريدا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-05 10:04:10 A A

خطفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب الأنظار، خلال مشاركتها في الاحتفالية الـ60 للصليب الأحمر، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أطلت بتسريحة شعر ناعمة وبفستان ناعم دون اكمام، يتيمز بلونه الزهري الجريء، وبأحمر شفاه باللون نفسه، إلى جانب حفاظها على ابتسامتها الساحرة والرقيقة.

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