رسميًا: تأجيل لقاء سيلتا فيجو وريال مدريد بسبب رداءة الطقس

لم تعلن رابطة الليجا، عن موعد جديد لإقامة المباراة، في الوقت الذي قالت فيه إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، أنه من الممكن أن يتم تأجيلها لنهاية الموسم

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، مساء أمس السبت، عن تأجيل مباراة سيلتا فيجو و ريال مدريد، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم الأحد، في الجولة الـ21 على ملعب سيلتا فيجو (بالايدوس).





رونالدو من المباراة الأخيرة أمام سيلتا فيجو في الكأس على ملعب بالايدوس



ويأتي هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية بمنطقة جاليسيا، التي تسببت أيضًا في إلغاء مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال بيتيس.



وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن لجنة الفنيين في مجلس مدينة فيجو أكد أنه سيكون من الصعب إصلاح الأضرار التي ألحقتها العاصفة في ملعب بالايدوس قبل أن تهدأ العاصفة التي تضرب إسبانيا، ومدينة فيجو في الوقت الراهن، حيث بلغت سرعة الرياح في الملعب أكثر من 40 كم/ساعة.



ولم تعلن رابطة الليجا، عن موعد جديد لإقامة المباراة، في الوقت الذي قالت فيه إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، إنه من الممكن أن يتم تأجيلها لنهاية الموسم، بسبب إزدحام جدول ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة. يذكر أن ريال مدريد (المتصدر بـ46 نقطة) لديه مباراة مؤجلة، أمام فالنسيا، والتي سيتم إقامتها، أواخر الشهر الجاري.