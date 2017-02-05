وزارة العدل تلتمس وترامب يؤكد: القاضي يفتح المجال للإرهابيين بالدخول لأمريكا

وزارة العدل الأمريكية قدمت الليلة الماضية، التماسا ضد القرار الذي وصفته بالمأساوي

أحدث قرار قيام محكمة أمريكية تعليق الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول اسلامية الى البلاد، ضجة كبرى، خصوصا وأن وزارة العدل الأمريكية قدمت الليلة الماضية، التماسا ضد القرار الذي وصفته بالمأساوي. وعلق ترامب على قرار القاضي بتعليق قراره قائلا: "القاضي يفتح المجال للإرهابيين وآخرين ممّن لا يريدون الخير لنا بدحول البلاد. الأشخاص السيؤون فرحون جدًا". وأضاف: "سننتصر لأجل أمن دولتنا".



خلال تظاهرات مناهضة لترامب