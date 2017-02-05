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أخبار عربية وعالمية وزارة العدل تلتمس وترامب يؤكد: القاضي يفتح المجال للإرهابيين بالدخول لأمريكا

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وزارة العدل تلتمس ضد قرار أحد القضاء
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وزارة العدل تلتمس وترامب يؤكد: القاضي يفتح المجال للإرهابيين بالدخول لأمريكا

وزارة العدل الأمريكية قدمت الليلة الماضية، التماسا ضد القرار الذي وصفته بالمأساوي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-05 07:47:42 A A

أحدث قرار قيام محكمة أمريكية تعليق الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول اسلامية الى البلاد، ضجة كبرى، خصوصا وأن وزارة العدل الأمريكية قدمت الليلة الماضية، التماسا ضد القرار الذي وصفته بالمأساوي. وعلق ترامب على قرار القاضي بتعليق قراره قائلا: "القاضي يفتح المجال للإرهابيين وآخرين ممّن لا يريدون الخير لنا بدحول البلاد. الأشخاص السيؤون فرحون جدًا". وأضاف: "سننتصر لأجل أمن دولتنا".


خلال تظاهرات مناهضة لترامب

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