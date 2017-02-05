وزارة العدل تلتمس وترامب يؤكد: القاضي يفتح المجال للإرهابيين بالدخول لأمريكا
وزارة العدل الأمريكية قدمت الليلة الماضية، التماسا ضد القرار الذي وصفته بالمأساوي
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أحدث قرار قيام محكمة أمريكية تعليق الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول اسلامية الى البلاد، ضجة كبرى، خصوصا وأن وزارة العدل الأمريكية قدمت الليلة الماضية، التماسا ضد القرار الذي وصفته بالمأساوي. وعلق ترامب على قرار القاضي بتعليق قراره قائلا: "القاضي يفتح المجال للإرهابيين وآخرين ممّن لا يريدون الخير لنا بدحول البلاد. الأشخاص السيؤون فرحون جدًا". وأضاف: "سننتصر لأجل أمن دولتنا".
خلال تظاهرات مناهضة لترامب
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