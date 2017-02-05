إليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد الموافق 05.02.2016 والتي ستكون على النحو التالي:



الدوري الإسرائيلي – الدرجة العليا

19:00 النادي الرياضي أشدود – هبوعيل رعنانا

20:15 هبوعيل كفار سابا – هبوعيل تل ابيب

كأس الأمم الأفريقية - النهائي

21:00 مصر - الكاميرون

الدوري الإنجليزي الممتاز

15:30 مانشستر سيتي - سوانزي سيتي

18:00 ليستر سيتي - مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

13:00 إشبيلية - فياريال

17:15 سبورتينغ خيخون - ديبورتيفو ألافيس

19:30 ريال سوسييداد - أوساسونا

الدوري الإيطالي الدرجة A

13:30 ميلان - سامبدوريا

16:00 أتلانتا - كالياري

16:00 كييفو فيرونا - أودينيزي

16:00 جنوى - ساسولو

16:00 إمبولي - تورينو

16:00 بيسكارا - لاتسيو

19:00 باليرمو - كروتوني

21:45 يوفنتوس - انتر ميلان

الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30 أوجسبورج - فيردر بريمن

18:30 آينتراخت فرانكفورت - دارم شتات



الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

16:00 تولوز - أنجيه

18:00 نانت - نانسي

22:00 سانت إيتيان - ليون