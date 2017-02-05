إليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد
يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد الموافق 05.02.2016 والتي ستكون على النحو التالي:
الدوري الإسرائيلي – الدرجة العليا
19:00 النادي الرياضي أشدود – هبوعيل رعنانا
20:15 هبوعيل كفار سابا – هبوعيل تل ابيب
كأس الأمم الأفريقية - النهائي
21:00 مصر - الكاميرون
الدوري الإنجليزي الممتاز
15:30 مانشستر سيتي - سوانزي سيتي
18:00 ليستر سيتي - مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
13:00 إشبيلية - فياريال
17:15 سبورتينغ خيخون - ديبورتيفو ألافيس
19:30 ريال سوسييداد - أوساسونا
الدوري الإيطالي الدرجة A
13:30 ميلان - سامبدوريا
16:00 أتلانتا - كالياري
16:00 كييفو فيرونا - أودينيزي
16:00 جنوى - ساسولو
16:00 إمبولي - تورينو
16:00 بيسكارا - لاتسيو
19:00 باليرمو - كروتوني
21:45 يوفنتوس - انتر ميلان
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 أوجسبورج - فيردر بريمن
18:30 آينتراخت فرانكفورت - دارم شتات
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
16:00 تولوز - أنجيه
18:00 نانت - نانسي
22:00 سانت إيتيان - ليون